Банк УРАЛСИБ обновил Мобильный банк для бизнеса

Фото: банк УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ выпустил обновленный Мобильный банк для бизнеса. Интерфейс мобильного приложения стал удобнее, управление — более интуитивно понятным, изменился дизайн, появилась возможность входа с помощью Face\Touch ID.

Мобильное приложение для бизнеса банка УРАЛСИБ позволяет проводить платежи без посещения офиса, получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, совершать обмен валюты и валютные переводы.

Скачать обновленную версию Мобильного банка можно по ссылкам:

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 536 банкоматов, 522 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.