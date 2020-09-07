На севере Красноярского края при опрокидывании катера погиб 54-летний рыбак

Катер перевернулся, одному из рыбаков не удалось спастись Фото: Мария ЛЕНЦ

На озере Собачье в Таймырском районе погиб 54-летний мужчина. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

7 сентября днем жительница Норильска обратилась в дежурную часть с тем, что пропал ее муж. Она сообщила, что вместе со своими друзьями (всего их было пятеро) он отправился на рыбалку на озеро на катере на воздушной подушке. Но домой в назначенное время никто из них не вернулся. Ей удалось связаться по спутниковой связи с одним из рыбаков, который сообщил, что им нужна помощь.

Полицейские и спасатели прибыли на место происшествия. Там выяснилось, что плавательное судно перевернулось, погиб один человек – супруг той женщины, которая сообщила о ЧП в полицию.

- В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.