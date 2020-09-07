В Красноярске на 28 тысяч рублей оштрафовали водителей, которые оставляют машины на газонах

При первом таком нарушении штраф от 2 до 4 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловском районе административная комиссия подвела итоги работы за три летних месяца. За этот период к ответственности привлекли 228 правонарушителей. Выписано штрафов на 158 900 рублей.

Чаще всего нарушался закон о тишине (ст. 1.1 – 83 протокола). На втором месте - правила торговли (ст. 7.1 – 46 протоколов). Третье место - нарушение правил благоустройства (ст. 5.1 – 34 протокола), в том числе сюда входит и нарушение правил парковки.

- Любителей парковаться на газонах в Свердловском районе оштрафовали на 28 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации города. - Напоминаем, что автомобилистов, оставляющих свой транспорт на газоне, ждет штраф от 2 до 4 тысяч рублей при первом нарушении, при повторном нарушении административная комиссия может наказать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

Если же нарушитель не оплатит штраф за 60 дней, то материалы будут направлены судебным приставам.

Члены административной комиссии совместно с отделом судебных приставов и отделами полиции уже провели 48 рейдов по месту жительства должников.

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Весна наступила, скоро на смену снегу придет зеленая трава. И если зимой на машины, заезжающие при парковке на газоны, и прохожие, и полицейские, еще смотрели «сквозь пальцы», то сейчас, наоборот, обратят внимание «с пристрастием». Некоторые районы уже приступили: так, а Административной комиссией Советского района уже было рассмотрено 11 протоколов на нарушителей. Всем выписали штраф на сумму 2000 рублей (подробнее).