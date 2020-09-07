В Красноярском крае потушили все лесные пожары

На сегодняшний день все возгорания ликвидированы Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В правительстве Красноярского края 7 сентября заявили, что все лесные пожары ликвидированы.

За минувшие выходные лесные пожарные потушили 8 очагов возгораний на площади 60,4 тысяч гектаров. И все они в Эвенкийском районе. В тушении участвовали более 430 человек, привлекалось 11 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 5 воздушных судов. По предварительным данным, пожары возникли из-за сухих гроз.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Лесопожарном центре, в 2020 году министерство лесного хозяйства края значительно увеличило группировку лесопожарных формирований и даже привлекались авиапожарные из других регионов. В течение пожароопасного сезона применялись новые технологии и спецавиация. В итоге площадь, пройденная огнем, в этом году в пять раз меньше, чем в 2019 году.

Подразделения краевого Лесопожарного центра продолжают следить за пожарной обстановкой в лесах.

ВАЖНО

Если стали свидетелем возгорания в лесу, то срочно звоните на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00. Также можно отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».