Красноярка пожаловалась на кондуктора и водителя, которые оскорбили ее за отказ надеть маску

Обиженная пассажирка намерена добиться для кондуктора и водителя наказания Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярка пожаловалась в соцсетях на хамское отношение кондуктора и водителя автобуса 98 маршрута. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, произошло это сегодня, 7 сентября. Свою историю женщина написала в группе «Советский район Красноярск»:

«Хочу рассказать историю про поездку сегодня на 98 автобусе, а конкретней (гос. номер А651СА). Зайдя на остановке «Дом Куприяна» в этот «замечательный» автобус, кондуктор попросила надеть маску. Я отказалась, у нее пол-автобуса едет без маски. Она начала обливать меня грязью. По итогу, доехав до остановки «Планета», в салон из-за руля выскочил истеричный водитель и начал меня называть шалавой тд и тп, выталкивать меня из автобуса и отказываться вернуть деньги за проезд. Вот такие не адекватные люди возят нас и наших детей!».

Ожидала сочувствия и слов поддержки, но неожиданно попала под волну критики пользователей соцсетей. Вот что писали люди:

«Человек спровоцировал скандал, теперь строит из себя жертву. В чем проблема надеть маску и ехать спокойно?».

«Везде масочный режим, наденьте маску, и езжай себе спокойно. Кто не надевает маску в общественных местах, они, прежде всего, безответственны к своему здоровью и здоровью близких своих».

«Вы в первую очередь должны о себе подумать, потом уже о других. Если никто не носит маску, это не повод не надевать вам ее тоже».

В любом случае, если женщина обратится в департамент транспорта, будет проведена проверка.

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