Подземный толчок магнитудой 3,2: в Туве произошло землетрясение

Интенсивность в эпицентре составила 3,7 балла Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь на 7 сентября произошло землетрясение в Туве. Об этом сообщает tayga.info со ссылкой на специалистов Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН.

Подземный толчок магнитудой 3,2 был зарегистрирован в 283 километрах к западу от Кызыла в Барун-Хемчинском кожууне (районе). Эпицентр находился в 44 км южнее Ак-Довурака. Интенсивность в эпицентре составила 3,7 балла.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что в Туве часто происходят землетрясения. С 2011 года в республике отмечается высокая сейсмоактивность.

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Подземный толчок магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера произошел в республике в ночь на пятое февраля. Эпицентр находился в Каа-Хемском районе между реками Шуй и Дерзиг примерно в 104 километрах к востоку от республиканской столицы. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН (подробнее).