На фасаде дома в Красноярске появилась картина «Сила мысли»

Местным жителям нравится Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Фасад дома №187 на Красрабе художники украсили картиной «Сила мысли».

«Продолжаем вносить яркие краски в жизнь города», - сообщили в официальной группе городской администрации в соцсетях.

Напоминаем, проект «Галерея под открытым небом» в рамках фестиваля уличного искусства «КРАСЬ!» в 2020 году реализуется при поддержке гранатового конкурса «Ты - город». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, за несколько лет молодые художники оформили пять полотен на улице Вавилова, одно на Красрабе и одно на здании краевого онкологического диспансера.

Художники не один день потратили на создание этой картины Фото: vk.com/krasnoyarskrf

А вот как отреагировали красноярцы на новую картину:

«Очень красиво, наблюдала за работой! Отличный проект! Ждем новых картин на боковых фасадах!».

«Хочется видеть больше таких произведений в Красноярске!».

Нашлись и критики:

«На Западной, 15 уже краски облетают с дома, а красили на 9 мая».

Остается надеяться, что новая картина «Сила мысли» еще долго будет радовать горожан.

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