«Вот вам первая порция»: на юге Красноярского края выпал снег

Первый снег Фото: Юлия Никитина

На юге Красноярского края в природном парке Ергаки выпал первый снег. Он укрыл еще зеленую траву и деревья. Лес выглядит, словно сказочный. Туристы сразу схватились за фотоаппараты, запечатлеть эту красоту, пока не растаяла. Снимки были опубликованы в группе «База отдыха «Ергаки»»:

«Вот вам первая порция снега в Ергаках в этом году! Конечно, утром он растаял, так что не переживайте, до Висячего камня еще можно дойти».

Сотрудники парка говорят, что в прошлые годы снег выпадал на неделю, а то и две, позже.

Снег укрыл деревья и траву Фото: Юлия Никитина

«Ох, что ж так снег рано в этом году, по камням спускаться уже опасно», - посетовали некоторые посетители.

Другие же шутят: «Снег облегчит спуск!».

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что по предварительным прогнозам синоптиков Среднесибирского УГМС, на предстоящей неделе в центральных и южных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы ожидаются местами заморозки до -2 градусов.

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