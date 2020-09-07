«Безнадежно опаздываю!»: красноярцы пожаловались на утренние пробки

Машины еле двигаются Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром в понедельник 7 сентября Красноярск встал в утренних пробках. Самые большие заторы в Октябрьском и Центральном районах. Транспорт передвигается очень медленно. На то, чтобы преодолеть небольшой участок пути водителям приходится тратить часы. По всей видимости, сегодня многие опоздают на работу. Красноярцы жалуются на сложившуюся ситуацию в соцсетях.

«Ааааа, пробки жесть! Лесопарковая, Вильского стоят. Что-то я так отвыкла уже от них!».

«Я с Калинина еле выехала».

«Что за понедельник, в пробке стою уже час!».

«Безнадежно опаздываю, только подъехали к Красной площади».

Пробка растянулась на несколько километров Фото: Мария ЛЕНЦ

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, к 10 часам утра ситуация уже немного стабилизировалась, но сложности наблюдаются улицах Копылова, Михаила Годенко, Новосибирской, Маерчака и проспекте Свободный.

По данным сервиса Яндекс.Пробки сейчас в краевом центре дорожная ситуация на 4 балла.

А ведь еще совсем недавно все городские дороги были свободны. Многие привыкли, что в период самоизоляции и сезон отпусков было мало машин. В сентябре все резко поменялось.

Еще одна причина ухудшения дорожной обстановки – перекрытия улиц из-за ремонтных работ. Напомним, с 4 сентября перекрыто движение на участке длиной 150 метров на Декабристов (от Ломоносова, 7 до съезда на Дубровинского). Временно закрыт участок по четной стороне Дубровинского (от Декабристов до здания №110 на Дубровинского). Объехать его можно по нечетной стороне на Дубровинского, где временно организовано двухстороннее движение. Эти ограничения продлятся до 26 сентября. Также с 3 сентября до 30 ноября частично ограничено движение на улице Марковского.