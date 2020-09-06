В Эвенкии начался отопительный сезон: когда дадут тепло в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Эвенкии начался отопительный сезон. Теплоснабжение подается в дома и учреждения поселков, которые подключены к централизованной системе отопления. В первую очередь – в больницы, школы и детские сады, учреждения соцзащиты. Жилые дома, гостиницы с общежитиями и учреждения социально-культурного назначения – в заключительную очередь. Причем в северных поселках отопительный сезон стартовал аж 20 августа. В первые дни сентября – в Туре и Байките, а в Ванаваре – тепло дадут в ближайшие дни.

А что же на юге края, в Красноярске – когда здесь «затопят» батареи? У нас все традиционно: календарный срок начала отопительного сезона – 15 сентября. Фактический – как только среднесуточная температура в течение 5 дней покажет всего 8 градусов и меньше. Так что все зависит от погоды. К тому же в этом году начинается расчет за тепло по факту: сколько потребили – столько отражено в квитанции. Таким образом, летние месяцы в строке за тепло будет стоять ноль.