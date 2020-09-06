Красноярский поезд здоровья «Святитель Лука» меняет формат работы. Фото: КрасЖД

Красноярский поезд здоровья «Святитель Лука» меняет режим работы. Начиная с весны, с тех пор, как был введен режим ограничений, связанный с коронавирусом, бригада медиков временно приостановила свою работу. С 8 сентября передвижной консультативно-диагностический центр отправляется в рабочую командировку. Работать будут в новом режиме с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Вход пациентов в Поезд теперь только при наличии маски и после измерения температуры тела. В вагоне – регистратуре одновременно не более 10 пациентов. Врачи будут внимательно следить за своим здоровьем. Запас масок, перчаток и антисептиков – в достаточном количестве.

В сентябре поезд здоровья «Святитель Лука» работает на станциях южного направления:

- 9 – 10 – станция Ташеба

- 11 – 13 сентября – Минусинск

- 14 сентября – Туба

- 15 – 17 сентября – Курагино

- 18 сентября – Кизир

- 19 сентября – Журавлево

- 20 – 21 сентября – Кошурниково

- 22 сентября – Щетинкино.

Медицинская помощь в Поезде здоровья – бесплатная. Прием ведется с 7:30 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 часов. При себе иметь документы гражданина РФ, полис обязательного медицинского страхования, выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления или направление лечащего врача. А также результаты ранее пройденных исследований.