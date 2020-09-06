СМИ: Красноярский омбудсмен обратится в прокуратуру из-за утечки информации о 14-летней школьнице

Красноярский омбудсмен обратится в прокуратуру из-за утечки информации о 14-летней школьнице. Фото: соцсети

Уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова намерена обратиться в прокуратуру. Она считает, что история 14-летней школьницы, которая в настоящее время находится на обследовании в психоневрологическом диспансере, не должна была стать достоянием общественности. По ее мнению, нарушены права подростка.

Однако напомним, что появилась информация в интернете благодаря старшей сестре девочки, которая и рассказала в подробностях, как в 5 часов утра к ним в дом пришли силовики и провели обыск, после чего поместили младшую сестру в диспансер. Школьница была подписчицей группы в социальных сетях, посвященной «Колумбайну». Правда, уверяет сестра, было это полгода назад и длилось недолго. «Она только обсуждала это в личке со своей подругой, но ничего противозаконного не планировала. Она вообще вышла из этого сообщества».

Добавим, что пару дней назад ФСБ сообщила, что в ряде регионов страны были задержаны 13 человек, подозреваемых в подготовке массовых убийств. 11 человек из этого списка была участниками той самой секретной группы о «Колумбайне». И двое подростков – из Красноярского края.