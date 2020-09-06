В Красноярске работникам комбината питания выплатили 25 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске работникам муниципального предприятия «Школьный комбинат питания» выплатили более 25 миллионов рублей – это долги по заработной плате за период с апреля по июль этого года. Количество сотрудников составило 526 человек. Вопрос о погашении долгов оставался открытым, поскольку комбинат фактически прекратил свою работу, но вмешалась прокуратура.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, сначала руководителю предприятия было вынесено представление. Материалы проверки направили в следственные органы, а там возбудили уголовное дело. Кроме того, о ситуации доложили губернатору края. После этого администрация Красноярска приняла постановление о субсидии, благодаря чему коллектив получил свою зарплату.

Добавим, что финансовые проблемы у комбината питания обострились после того, как из-за коронавируса школы ушли на внеплановые каникулы, а затем и дистанционное обучение.