В Красноярском крае любитель пьяной езды приговорен к реальному сроку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дудинке любитель пьяной езды приговорен к реальному сроку. Ему придется провести в колонии строгого режима 10 месяцев лишения свободы (а мог бы получить максимальное наказание 2 года). И затем еще 2 года и 9 месяцев он не сможет заниматься чем-то, связанным с управлением транспортными средствами.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в мае этого года 43-летний житель Дудинки промчался мимо госавтоинспектора, стоявшего на посту на въезде в город. На сигнал остановиться лихач только прибавил скорости. Тогда инспектор сообщил в дежурную часть полиции и вскоре наряд ДПС остановил ВАЗ 21053.

Стали проверять документы, заподозрили, что мужчина пьян. От освидетельствования водитель отказался. Проверили по базе – оказалось, что в конце 2018 года мужчину лишили водительских прав на 19 месяцев. И вот опять. На этот раз завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».