Зря расслабился: в Норильске с отца взыскали 400 тысяч алиментов для взрослой дочери

В Норильске с отца взыскали 400 тысяч алиментов для взрослой дочери Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске с должника взыскали 400 тысяч рублей в качестве алиментов для дочери, которой уже исполнилось 18 лет. Нерадивый отец много лет, как мог, пытался уйти от содержания своего ребенка. Скрывал свои доходы и имущество, работал неофициально, от судебных приставов прятался. Приставы никак не могли застать его по месту проживания и, в конце концов, даже объявили в розыск. А сам мужчина считал дни, когда его дочь, наконец, станет совершеннолетней.

И вот, наконец, девушка отметила свое 18-летие. И тут мужчина расслабился – открыл в банке счет, чтобы осуществить сделку. На счет была переведена большая сумма. И судебный пристав (об открытие счета ему стало известно сразу же) тут же отправил 400 тысяч рублей по прямому назначению – на погашение долгов по алиментам. Отец, конечно, начал возмущаться. Ему пояснили: при наступлении совершеннолетия ребенка прекращается удержание алиментов на его содержание. Но долги никто не отменяет.