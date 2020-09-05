Новый сезон красноярской филармонии откроет Денис Мацуев. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Новый сезон красноярской филармонии откроет пианист-виртуоз Денис Мацуев. Об этом сообщили в официальном паблике мэрии «Город Красноярск».

После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в городе возобновляются концерты. И красноярская филармония не исключение – скоро здесь начнется новый 67-й сезон.

Отличная новость: на открытии выступит Денис Мацуев. 17 сентября он представит сольную программу, а 18 сентября сыграет вместе с красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде.

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17-18 сентября будет по два концерта – в 17.30 и 20.30. То есть четыре концерта-открытия сезона. Такого прежде никогда не было. Но красноярцы скучали по живым выступлениям, поэтому им решили сделать подарок.

Купить билеты можно на сайте www.krasfil.ru. Они уже поступили в продажу.