«Зима близко»: в Норильске сняли первое северное сияние

В Норильске сняли первое северное сияние. Фото: паблик Norilsk Today.

В небе над Норильском Красноярского края было замечено первое в этом сезоне северное (полярное) сияние. Об этом рассказали в паблике «Norilsk Today» со ссылкой на очевидцев. «Всполохи видели в 1.25 ночи 5 сентября над Дудинкой», - уточнили они. Также небесное шоу наблюдали на Таймырском, в Кайеркане и самом Норильске.

- Праздник к нам приходит, - тут же отозвались соцсети.

- Это к холодам однако.

- Зима близко.

- Сияние – к резкой перемене погоды.

- Ждем морозца.

Сияние – к резкой перемене погоды, говорят местные жители. Фото: паблик Norilsk Today.

- Скоро зима.

- Погода поменяется.

По словам жителей Кайеркана, там в ночь на 5 сентября уже пробрасывал первый снег. Так что, похоже, зима не близко, а уже пришла. Вместе с полярным сиянием.

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