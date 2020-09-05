В Енисейске продавец дала отпор грабителю, сорвав с него маску. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейске Красноярского края женщина-продавец сорвала защитную маску с грабителя и обратила его в бегство. Об этом случае рассказали в МО МВД России «Енисейский».

В мае нынешнего года в торговый зал одного из магазинов в центре города ворвался мужчина. Неизвестный был в медицинской маске. Он напал на продавца, угрожал убить, потребовал отдать ему выручку.

Но женщина не растерялась: сдернула с лица грабителя маску. Не ожидая такого отпора, он опешил. А потом развернулся и сбежал. Тогда продавец набрала полицию.

Изучив записи с камер наблюдения, сотрудники МВД вычислили подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, имеющий судимость. Он уже во всем признался.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Если вина подозреваемого будет доказана, он может получить до восьми лет лишения свободы.