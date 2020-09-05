Странный мужчина забрался на столб на Копылова и отказался слезть. Фото: Прима.

На Копыловском мосту Красноярска был замечен странный мужчина. Как сообщили в паблике ЧП – Красноярск, человек в темной одежде несколько минут ходил по перилам, рискуя сорваться. А потом вскарабкался на электроопору и наотрез отказывался спускаться.

- По всей видимости, мужчина не отдавал себе отчета в том, что делает, - рассказывают очевидцы. – Все это было на глазах десятков прохожих. Многие снимали на камеры, вызвали спасатели, скорую помощь, полицию.

На кадрах видео, опубликованного в соцсетях, видно: сотрудники экстренных служб съехались на место. Была опасность, что человек не удержится, упадет, поэтому были готовы к любому развитию событий.

Однако все обошлось: спасатели вступили в переговоры с мужчиной и сумели убедить его слезть вниз. Через некоторое время тот оказался на мосту, сейчас его жизни ничего не угрожает.