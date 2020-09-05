Красноярка с ребенком опоздала на рейс из-за тихих объявлений в аэропорту. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска Нина Андреева, которая должна была вылететь в Сочи вместе с ребенком, пропустила рейс из-за тихих объявлений в аэропорту. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Все произошло еще 27 августа. Удобный прямой рейс «Победы», билеты с багажом, места выбраны заранее. Пройдя регистрацию, женщина с дочкой сели ждать объявления о посадке неподалеку от детского уголка.

Вскоре выяснилось: рейс задерживается. Минут через десять Нина с ребенком пошли в туалет, а после вернулись в зал ожидания. Прошло еще минут пять. И вдруг женщина услышала: «Посадка окончена. Просьба опоздавшим подойти к выходу». Подбежав туда, узнали: «Из-за опоздания вас сняли с рейса, места отдали другим».

Как оказалось, около детского уголка объявления слышны плохо, вот и пропустили свое. В результате пришлось покупать другие билеты – на следующую ночь.

- По факту мы опоздали на одну минуту, - делится пассажирка. – Мы в шоке, ребенок плачет. А уже в Сочи мне приходит сообщение от «Победы», что нам аннулировали обратные билеты.

Пока официального комментария по поводу случившегося нет. Между тем пользователи подметили: попадали в похожие ситуации. И нередко с той же компанией.