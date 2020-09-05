Ливни с градом и заморозки до -2 идут на Красноярск и край. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ливни с градом и заморозки до минус двух градусов ожидаются в Красноярске и крае. Об этом предупредили жителей в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Минувшая неделя выдалась по-летнему теплой, но в ночь на выходные погода изменилась. Хлынул дождь, а потом заметно похолодало. По предварительным прогнозам синоптиков, тепло больше не вернется, на бабье лето в нынешнем году рассчитывать не стоит.

Итак, 5-7 сентября в центральных и южных районах возможны заморозки. Повторимся, столбики термометров опустятся до отметки в минус 2 градуса.

- Днем 5 сентября в тех же центральных и южных районах местами сильные дожди, грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду, - рассказали в Среднесибирском УГМС.

В Красноярске 5 сентября плюс 13-15. Облачно, небольшой дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров.