Стрелка по машинам в Красноярске ищут полицейские. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

В Красноярске разыскивают стрелка, который повредил уже пять автомобилей. Напомним, этим летом в районе Предмостной площади неизвестный «открывает огонь» по машинам.

Причем на одном и том же перекрестке. Было подмечено: чаще всего палит по тем, кто поворачивает не с того ряда. Так что в соцсетях его прозвали «ворошиловских стрелком» и «наказателем нарушителей».

Впрочем, под обстрел попадали и те, кто ехал по правилам, возмущаются в соцсетях. А в одной из машин едва не пострадал ребенок. Выстрелом вынесло у заднего сиденья, где был малыш.

- Установлено: повреждения произошли от выстрелов из оружия неустановленного образца, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». – Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Добавим: похожие случаи произошли не так давно на пересечении улиц Кецховели и Новосибирской. Там обстреляли машины двух доставщиков пиццы.