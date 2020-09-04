Корабли Северного флота покинули Дудинку и взяли курс на восток

Корабли Северного флота покинули Дудинку. Фото пресс-службы Северного флота

3 сентября корабли Северного флота покинули Дудинку. Большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский» снялись с якоря и направились вниз по Енисею, в Карском море они соединяться с другими судами арктический группировки и направились на восток, к Берингову морю.

Три недели на Таймыре стали для моряков насыщенными. Они приняли участие в нескольких этапах межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике. И выполнили большую культурную программу.

Флотские артисты провели на Таймыре творческие выступления в Талнахе и Дудинке. Военнослужащие приняли участие в спортивных состязаниях с местными командами по волейболу, футболу и хоккею. Кстати, Кубок северных городов североморцы увезли с собой.

Корабли были открыты для местных жителей – им устроили экскурсии, посетили более 10,5 тысяч человек. .60 таймырских школьников приняли Юнармию и в юнги Юнармии. В День знаний в одной из школ Дудинки открыли морской класс. Еще в 34 школах Таймыра офицеры Северного флота провели уроки мужества.