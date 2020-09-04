В Красноярске сожгли полтонны нелегального киви. Фото: Россельхознадзор

В Красноярске уничтожили более полутонны фруктов, привезенных без разрешительных и сопроводительных документов. По информации краевого управления Росссельхознадзора, накануне, 3 сентября, специалисты ведомства совместно с Красноярской таможней провели рейд на одном из оптово-розничных рынков города. И обнаружили запрещенные к ввозу киви – 72 ящика общим весом 573 килограмма.

- Товаросопроводительные документы на продукцию не представлены. На упаковке отсутствовала маркировка, содержащая информацию о стране происхождения продукции, изготовителе, экспортере или реэкспортере. На упаковке имелись следы срыва маркировки, - прокомментировали "Комсомольской правде"-Красноярск в пресс-службе Россельхознадзора.

Подкарантинную продукцию изъяли, увезли и уничтожили – сожгли в специализированной печи. Добавим, что подобные рейды проводятся регулярно. Чаще всего под конфискацию попадают яблоки и груши, а что касается таких очень южных фруктов, да еще в таком количестве – случается редко.