Зарезал, завернул в ковер и выбросил в колодец: в Хакасии раскрыли жестокое убийство Фото: Мария ЛЕНЦ

В хакасском городе Черногорске раскрыли жестокое убийство, которое произошло в конце прошлого года. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В декабре 2019 года в городе Черногорске без вести пропал мужчина. Поиски результатов не дали. Были подозрение, что он погиб или убит. Но пока нет тела, нельзя делать никаких выводов.

Тело обнаружили спустя полгода в колодце, в очень плохом состоянии. Но судебно-медицинская экспертиза показала: смерть наступила в результате множественных ножевых ранений. Следователи установили картину преступления. Оказалось, что у погибшего были напряженные отношения с 57-летним отчимом. Во время последней ссоры отчим несколько раз ударил пасынка ножом. Чтобы скрыть следы преступления, завернул его в ковер и сбросил в колодец.

Суд учел мнение государственного обвинителя и вынес решение: 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей – матери убитого, моральный ущерб составил один миллион рублей.