Зачем тебе столько? В красноярском супермакете покупатель украл шампунь на 5 тысяч рублей

В красноярском супермакете покупатель украл товар на 5 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники супермаркетов постоянно сетуют: посетители (не все, конечно, отдельные личности) часто воруют товар, в основном дорогие продукты и алкоголь. Или что-то по мелочам – конфеты по карманам, сосиски за пазуху, кусок мыла в рукав. Но случай в «Пятерочке» на улице Молокова – это в анналы истории, пожалуй. О нем «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал собственный источник.

21 августа, чуть позже 19 часов вечера, в супермаркет вошел покупатель, в руках светлый портфель, на лице медицинская маска. И – особая примета: очень высокий, 190 сантиметров ростом, если не больше. А дальше – со слов охранника магазина: не таясь, посетитель сгреб с полки бутылки с шампунем, сколько в охапку поместилось, и мимо кассы – на выход. Охранник кинулся догонять, но разве за таким высоким угонишься? К тому же гражданин запрыгнул в черный «Хендай Солярис» и скрылся.

Охраннику ничего не осталось, как вызвать полицию и написать заявление. К слову, когда подсчитали, сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. Вопрос: зачем мужчине на солидной машине столько моющего средства для волос?

Кстати, полиция изъяла записи с камеры видеонаблюдения, приметы мужчины и номер машины уже известны.