Благоустройство трех скверов в Ленинском районе завершится в конце сентября

В Ленинском районе проверили, как идет благоустройство скверов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске продолжают благоустраивать общественные пространства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». По поручению главы города Сергея Еремина работы на всех объектах взяты на особый контроль руководителей администраций районов.

Накануне в Ленинском районе прошла проверка в скверах «Одесский», «Юнга», «Черёмушки». Руководитель района Андрей Бардаев проверил работу подрядчиков и исполнение плана-графика на выездном совещании.

На всех трех площадках работы должны завершены до конца сентября. Сейчас они выполнены на 70%.

В скверах установлен бордюрный камень, уложен кабель для сетей наружного освещения, готова брусчатка.

Сквер «Одесский» практически полностью готов. Сейчас там идет установка качелей и спортивного комплекса.

В «Черемушках» смонтировали две лестницы, а в «Юнге» даже расширили территорию общественного пространства.

В сквере «Черемушки» нашли недочеты. Подрядчик их устранит. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

При проверке комиссия обнаружила несколько недочетов, которые подрядчик обязан устранить.

В сквере «Черемушки» установленные лестницы имеют неправильный уклон в сторону спуска, что недопустимо в целях безопасности.

Кроме того, нарушена технология укладки бордюрного камня. Сквер еще не сдан, а бордюры уже повреждены. Во время работ техника повредила газоны, подрядчик восстановит их за свой счет.

В сквере «Юнга» также нашлись недочеты. Элементы брусчатки примыкают друг к другу неплотно, из-за перепадов уровня можно споткнуться.

Подрядчикам рекомендовали обратить особое внимание на то, чтобы сквер стал доступным для маломобильных горожан.

- Контроль по благоустройству скверов ведется на всех этапах. На сегодняшний день подрядчики срывают график работ, нарушают технологию процесса. Мы заставляем переделывать некачественную работу, и обязательно пригласим представителей общественности к окончательной приёмке объектов», - отметил Андрей Бардаев.