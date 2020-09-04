ВТБ вошел в пятерку лучших интернет-банков России

Фото: бвнк ВТБ

ВТБ занял 5-е место в ежегодном рейтинге интернет-банков для частных лиц агентства Markswebb в номинации Daily Banking. Банк поднялся на 12 позиций по сравнению с результатами прошлого года. Об этом организаторы исследования сообщили во время награждения участников 2 сентября.

По данным Markswebb, выше всего клиенты оценили решение в ВТБ трех актуальных задач: понятность и удобство интернет-банка в целом, возможность переводов по России и за рубеж, а также совершение платежей.

В номинации Digital Office ВТБ также вошел в десятку лучших, поднявшись на 4 позиции, до 7-го места. Почти четверть клиентов (23% опрошенных) отметили удобство открытия и закрытия продуктов именно в ВТБ. Кроме этого, ВТБ получил высокие оценки за возможность управлять доступом к интернет-банку, а также заказывать в нем официальные документы.

Сегодня интернет-банком ВТБ ежемесячно пользуются 1 млн клиентов. В 2020 году клиенты получили возможность дистанционно открыть счет, выпустить цифровую карту, а также устанавливать ПИН-коды по новым картам и изменять их в режиме онлайн. Для оплаты счетов пользователи могут создавать и настраивать напоминания по будущим платежам. Оформить кредит теперь тоже можно без посещения офиса: в «умной анкете» клиенту надо только указать сумму, срок и цель кредита, а затем дождаться SMS с окончательным решением банка.