«Выпустил пар»: житель Железногорска ранил из пневматики двух 15-летних подростков

Житель Железногорска подстрелил из пневматики двух 15-летних подростков. Стоп-кадр видео

В Железногорске завели уголовное дело по статье «Хулиганство» на 37-летнего местного жителя. Мужчина подстрелил из пневматического пистолета двух 15-летних подростков. Сам он свою вину не отрицает, поясняет: хотел "выпустить пар", взял пистолет, вышел в лесной массив (который находится на территории города), стал стрелять. Но – уверяет – ни в коем случае не собирался стрелять в людей. Однако очевидцы, которые позвонили в дежурную часть, уверяли, что мужчина целенаправленно палил по детям.

Росгвардейцы, которые первыми прибыли на место происшествия, задержали мужчину. Затем сотрудники полиции изъяли у него пневматический пистолет, который направили на экспертизу. Двух подростков осмотрели медики – к счастью, ребята получили незначительные травмы. Стрелку грозит до 5 лет лишения свободы.