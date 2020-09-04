Красноярская школьница рассказала об условиях пребывания в психдиспансере. Фото: соцсети

Красноярская школьница, которую поместили в психоневрологический диспансер, рассказала об условиях своего проживания там. Разумеется, к ней никого не пускают, не позволяют пользоваться гаджетами. Но адвокату удалось добиться встречи с ней. Поэтому он передает ее рассказ.

В палате лежат 13 подростков, из них 9 – мальчики. Катю* (имя изменено в соответствии с законодательством) это смущает, потому что по правилам спать всем нужно только в нижнем белье. Продолжительность сна – 13 часов. В палате никаких потенциально опасных предметов, запрещены стаканы и бутылки с водой, так что пить приходится из-под крана. Школьница также призналась, что сейчас больше всего хочет поскорее вернуться домой и к учебе.

Напомним, что 24 августа сотрудники ФСБ обыскали квартиру, где проживает девочка со своими родителями. Изъяли компьютер, гаджеты, личные дневники. Такие же обыски прошли в квартирах еще восьми подростков. Их родители написали заявление о добровольном обследовании у специалистов. 1 сентября суд удовлетворил заявление главного врача писхоневрологического диспансера о принудительном обследовании школьницы.