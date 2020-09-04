Новые дорожки на Татышеве обойдутся бюджету в 6,8 миллионов рублей Фото: ИВАНОВА Диана

Новые пешеходные дорожки на острове Татышев обойдутся бюджету в сумму не менее 6,8 миллионов рублей – такова изначальная цена контракта на благоустройство территории. Информация о конкурсе появилась на портале госзакупок накануне, 3 сентября. Заявки принимаются 11 дней, до 14 сентября. Сами торги назначены на 16 сентября.

Заказчик – Центр реализации социальных проектов. Новые дорожки войдут в сеть популярных маршрутов, их будет 4, протяженность: 2042 метра, 707, 541 и 3210 метров, территориально – от Октябрьского моста до Вантового. Сроки работ – 30 дней, так что в этом году до наступления холодов все должно быть выполнено.

Добавим, что в этом сезоне на модернизацию Татышев-парка из бюджета выделят 50 миллионов рублей. Кроме новых дорожек здесь появятся спортивные площадки и площадки для отдыха. Шла речь и о новых искусственных водоемах для купания.