Сорвали стоп-кран и стали выпрыгивать: красноярка сломала локоть при экстренном выходе из электрички. Фото: ТВК-Красноярск

Жительница Красноярска сломала руку, когда выходила из электрички. Об этом она рассказала «ТВК-Красноярск». ЧП произошло 28 августа, когда Екатерина, так зовут пострадавшую, вместе с детьми и бабушкой поехали на дачу, на станцию Сорокино. Но когда двери открылись, они побоялись выходить – по соседнему пути на высокой скорости мчатся состав с техникой.

Пассажиры решил переждать, когда он проедет. К тому же, по словам женщины, не было перрона, от ступеней электрички до земли очень высоко. «Нет ни перрона, ничего – одна гравийка перед глазами. Мы в панике. Как выходить? Состав-то несется. В тамбуре стояли 5 женщин и 5 детей (от 2 до 7 лет), все с сумками, еще и собака», – вспоминает Екатерина.

Но когда товарняк проехал, двери электрички закрылись и она сама тронулась. За несколько секунд набрала немалую скорость. И тут пассажиры решили сорвать стоп-кран и стали выпрыгивать из вагона. В результате Екатерина сломала руку.

Ситуацию прокомментировали в КрасЖД. Компания принесла пассажирке извинения за случившееся и пообещала разобраться:

- Это вопиющая ситуация не осталась без внимания. Ведется служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры, – рассказали в пресс-службе. Там добавили, что в подобных ситуациях пассажиры могут обращаться за страховыми выплатами. Для этого необходимо с билетом прийти в компанию «Краспригород» на Горького, 3К. Там составять соответствующий акт, который станет основанием для обращения компании-перевозчика в страховую.