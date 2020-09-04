С простой электронной подписью получать посылки на почте быстрее

Получить посылку или заказное письмо на почте можно всего за 30 секунд. Для этого необходимо бесплатно оформить простую электронную подпись в любом почтовом отделении, на сайте Почты России или мобильном приложении. При получении отправлений, не требующих оплаты, клиенту достаточно назвать оператору фамилию и имя или трекинг-номер для поиска в базе. На номер телефона получателя придет сообщение с кодом, который нужно сообщить оператору.

Более 1 млн клиентов Почты России в Красноярском крае уже получают посылки без извещений и паспорта. На сегодняшний день в почтовых отделениях Красноярского края с помощью новой технологии было выдано уже более 4,5 миллионов заказных писем, посылок и мелких пакетов, что составляет 50% от врученных отправлений. В среднем ежедневно простую электронную подпись оформляют около 2000 жителей региона.

Чаще всего этой услугой пользуются жители территорий, обслуживаемых Красноярским, Ачинским, Железногорским, Канским, Минусинским и Норильским почтамтами.

Добавим, что все персональные данные при оформлении ПЭП передаются по защищенным каналам и только с согласия клиента.