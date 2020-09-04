В Канске автослесарь сначала «разул» иномарку, а потом пытался ее продать Фото: Мария ЛЕНЦ

Криминальная история из Канска, «герою» которой грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый – 30-летний местный житель. Место совершения преступления – станция технического обслуживания. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции Канска.

Потерпевший пригнал на СТО свой автомобиль «Тойоту» - нужен был большой ремонт. Поскольку свободных мест в помещении не было, хозяин автосервиса предложил оставить иномарку во дворе. Потерпевший согласился. А спустя три недели он узнает от своих товарищей: какой-то неизвестный пытался продать им машину без колес. Причем машина знакомая – товарищи сразу ее узнали.

Потерпевший тут же написал заявление в полицию, вскоре все выяснилось. Продавцом оказался временный работник автомастерской. Воспользовавшись случаем, он снял с иномарки колеса и продал их за 30 тысяч рублей. А затем попытался сбыть и все остальное, на чем и прогорел. В настоящее время он задержан.