В Красноярске на Шинном кладбище появится новая церковь. Фото: пресс-служба Красноярской епархии

В Красноярске на Шинном кладбище появится новая церковь. 3 сентября митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавил молебен и чин освящения закладного камня храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание Погибших». На церемонии присутствовали глава города Красноярска Сергей Еремин и глава Ленинского района Андрей Бардаев. А также меценаты строительства храма — руководители предприятий Ленинского района. Именно на их деньги будет возведено новое религиозное сооружение.

По окончании богослужения глава города и меценаты вписали свои имена в подписанную Архипастырем закладную грамоту, которая была помещена в капсулу и зарыта рядом с закладным камнем.

Добавим, что верующие давно говорят о новом храме в этом месте. Шинное кладбище в настоящее время является основным, где проводятся массовые захоронения.

- Здание новой деревянной церкви будет построено рядом с кладбищенским храмом-часовней во имя иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». Фундаментные работы начались ещё весной, до конца года планируется поставить сруб и крышу. Всего проект строительства рассчитан на три года, - рассказал куратор строительства храма протоиерей Валерий Ларин.