В Красноярске кондуктор автобуса ударила пассажирку за отказ оплачивать проезд. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кондуктор 51-го автобуса в Красноярке ударила пассажирку, наотрез отказавшуюся оплачивать проезд. Конфликт произошел вечером 2 сентября на улице Партизана Железняка – неподалеку от остановки «Глазной центр», сообщает 7 канал со ссылкой на очевидца. Виталий ехал в том самом автобусе и даже успел снять все на видео. Правда, начало спора в кадр не попало, никто не думал, что разговор на повышенных тонах обернется потасовкой.

По словам очевидца, кондуктор попросила пассажирку оплатить проезд. Но она заявила, что не станет. На просьбу покинуть салон тоже не отреагировала. В итоге началась свара.

На кадрах слышно – кондуктор (уже раздраженная) несколько раз повторяет одну и ту же фразу: «Давай, вышла из моего автобуса». В ответ пассажирка протестует. – Да она надо мной издевается, - возмущается кондуктор. Нервы не выдерживают, начинается драка. Кто ударил первым, не видно из-за спин.

Как уверяет свидетель, пассажирка толкнула кондуктора. И та не стерпела – хлестнула ее по лицу. Кто-то пытался вступиться, предлагал сам отдать деньги за женщину. Но было уже поздно: она выскочила на остановке.

Пока официального комментария случившегося нет. Департамент транспорта о ЧП уже оповещен.