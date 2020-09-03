«Билет в будущее»: красноярские школьники могут принять участие в цифровом фестивале профессий Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские школьники могут принять участие в цифровом фестивале профессий «Билет в будущее». Это уникальный формат мероприятия разработан специально для финала национального чемпионата WorldSkills Russia. Он начал свою работу со 2 сентября.

- Благодаря такому формату любой школьник страны увидит с любого смартфона трансляцию соревнований или работу настоящих профессионалов. И потом задумается о собственном профессиональном выборе, – рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Евгения Кожевникова. – На чемпионате соревнуются юниоры, которые уже достигли высокого уровня мастерства – возможно, кто-то из зрителей заинтересуется компетенцией, прокачает свои навыки с помощью проекта «Билет в будущее» и будет представлять свой регион на следующем финале».

На фестивале будут представлены онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства. Чтобы записаться на мероприятие, нужно:

- зайти на сайт http://wsr.online

- выбрать вкладку «Активность для школьников».

Площадками для уроков профессионального мастерства станут школы в регионах. Ребят распределят по компетенциям и возрастам, собрав в классах. Учителя организуют видео-конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение. Если позволит эпидемиологическая ситуация, эксперты смогут пообщаться со школьниками лично.

Каждый участник цифрового фестиваля профессий сможет попробовать себя в четырех активностях. Пройти профориентационные мероприятия можно только на одном ресурсе – либо на платформе проекта «Билет в будущее», либо в формате фестиваля (на WSR онлайн).