На Предмостной площади в Красноярске стали восстанавливать брусчатку. Фото: паблик "Город Красноярск".

На Предмостной площади в Красноярске начали восстанавливать брусчатку. Об этом сообщили в официальном паблике городской администрации.

Напомним, на днях в соцсетях появились посты о том, что рядом с фонтаном «Похищение Европы» на Предмостной стали образовываться провалы брусчатки. Как раз над пролегающей под землей тепловой сетью.

Поэтому восстановлением покрытия оперативно занялась теплосетевая организация. Сейчас ее сотрудники снимают брусчатку на месте провалов, уплотняют под ней почву там, где произошел проседание, а затем возвращают все на место.

Кроме ремонта, Предмостную площадь благоустраивают. На кольцевой развязке озеленители принялись высаживать многолетние растения. Так что скоро здесь будет новая клумба с яркими цветами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проезд на Дубровинского – Декабристов закроют в Красноярске

На двух улицах – Дубровинского и Декабристов - в центре Красноярска ограничат проезд с 4 до 25 сентября. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации (подробнее).