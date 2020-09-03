Учреждения социального обслуживания Красноярского края вернулись к обычному режиму работы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники учреждений социально обслуживания в Красноярском крае возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, из-за пандемии коронавируса специалисты краевых пансионатов для пожилых и инвалидов, психоневрологических интернатов, центров семьи (всего 54 учреждений) пять месяцев работали в режиме вахтовых смен.

То есть круглосуточно по две недели подряд – на передовой, вдали от своих семей, детей. Выходить за пределы объекта и принимать посетителей было запрещено. Так продолжалось с апреля 2020 года. Благодаря закрытому режиму и добросовестной работе сотрудников масштабных вспышек COVID удалось избежать.

«Всем, кто был задействован в этой работе, а это более 2 тысяч человек, предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты на общую сумму порядка 319 миллионов рублей, - отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Несмотря на возвращение к обычному графику, во всех учреждениях продолжают строго соблюдать все противоэпидемиологические меры.