Опубликован график планового закрытия на ремонт роддомов Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Определен график планового закрытия на ремонт роддомов Красноярска в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Напомним, закрытие роддомов на ремонт и дезинфекцию проводится каждый год – по санитарным нормам:

- с 31 августа по 14 сентября закрылся «Красноярский межрайонный родильный дом № 4»;

- с 15 до 30 сентября - красноярская межрайонная клиническая больница № 20 (акушерский стационар);

- с 5 до 26 октября «Красноярский межрайонный родильный дом № 2»;

- с 1 по 14 ноября «Сосновоборская городская больница».

Время закрытия перинатального центра, пятого роддома, первой межрайонной детской больницы (отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных) будет определено в четвертом квартале нынешнего года.

ВАЖНО

После планового закрытия родильных домов пациенток будут отправлять в другие медицинские учреждения. Акушер-гинеколог женской консультации выдаст направление в роддом – по его специализации. Или – в ближайший по месту жительства будущей матери. Если беременность проходит без осложнений, женщина может выбрать учреждение сама.