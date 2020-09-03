Красноярцу присвоили звание «Заслуженный энергетик России». Фото: пресс-служба Россети Сибирь

Красноярский энергетик Александр Метелкин в любимой профессии 43 года. Шутит: «У меня всего одна запись в трудовой, только очень длинная». От рядового электромонтера он «вырос» до начальника службы высоковольтных линий производственного отделения «Западные электрические сети» (ЗЭС) филиала Россети Сибирь – «Красноярскэнерго». И как наставник успел подготовить за эти годы 17 специалистов. При всей своей скромности Александр Евгеньевич пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.

За личный вклад в развитие энергосистемы края Александра Метелкина неоднократно отмечали и руководств компании, и правительство края, и Минэнерго России. Но новая награда стала для него особенно почетной: президент Владимир Путин присвоил ему звание Заслуженного энергетика России. Значок и удостоверение Александр Метелкин получил из рук губернатора Красноярского края Александра Усса.

В компании рассказали, что повышение надежности воздушных линий и снижение аварийности на сетях – ежедневная задача Александра Евгеньевича. И с ней он справляется отлично. В нештатных ситуациях заслуженный энергетик действует уверенно и четко. Благодаря его своевременным и грамотным решениям в кратчайшие сроки было устранено несколько аварийных ситуаций. Одна из таких – поврежденные от взрывов ЛЭП в Каменке Ачинского района.

- Получить такое звание очень волнительно и ответственно. Приятно, что за столько лет работы меня отметили на таком высоком уровне, не забыли. Семье моей очень приятно, жене, детям, внукам. Спасибо большое губернатору и моим родным за поддержку, - делится эмоциями Александр Метелкин.