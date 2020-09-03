Проезд на Дубровинского – Декабристов закроют в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

На двух улицах – Дубровинского и Декабристов - в центре Красноярска ограничат проезд с 4 до 25 сентября. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

На участке (от Ломоносова,7 до съезда на Дубровинского) идет ремонт тепловых сетей. Поэтому для обеспечения безопасности проезда перекрывают 150-метровый участок.

Кроме того, временно ограничат движение транспорта по четной стороне улицы Дубровинского (от Декабристов до здания на Дубровинского,110). Объехать можно по нечетной стороне улицы Дубровинского, там будет организовано двухстороннее движение.

И последнее: временные дорожные знаки «Движение запрещено» будут установлены на Декабристов (от Бограда до Ломоносова). Ограничения действуют с 9 утра 4 сентября до полуночи 25 сентября.

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С 3 сентября до 30 ноября частично ограничили для движения улицу Марковского. Это связано с работами по монтажу элементов благоустройства.