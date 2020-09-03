Забытый первоклассницей в магазине телефон украла жительница Хакасии. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане (Хакасия) 23-летняя покупательница украла телефон, забытый в магазине первоклассницей. И теперь – если ее вина будет доказана – может сесть на пять лет за «Кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину», сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.

Все случилось буквально на днях. Семилетняя девочка, зайдя в магазин на улице Некрасова, задержалась у автомата с игрушками. Так увлеклась, что не заметила: оставила там мобильный телефон. Хватилась только, когда вернулась домой.

Мама первоклассницы попыталась дозвониться по ее номеру, но телефон был уже недоступен. Пришлось обращаться в полицию. Оперуполномоченные уголовного розыска подняли записи с камер наблюдение и вычислили подозреваемого, что называется, по горячим следам.

Оказалось, это 23-летняя местная жительница. Она увидела, что малышка забыла у автомата телефон, забрала его и тут же продала. А деньги потратила на себя. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- Украсть у ребенка - это, конечно, дно, - обсуждают в соцсетях. - Куда катимся?