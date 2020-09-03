В Красноярске могут отказаться от кондукторов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Автобусы, троллейбусы и трамваи в Красноярске могут остаться без кондукторов. Есть планы перевести всю транспортную сеть города на бесконтактный расчет.

Об этом рассказал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров в своем инстраграме. Недавно возможность расчета в автобусе/троллейбусе без кондуктора представители мэрии обсудили с поставщиками терминалов для оплаты.

Такие устройства, их называют валидаторами, уже стоят в 150 автобусах Красноярска. И позволяют за доли секунды оплатить проезд по безналу – достаточно поднести к ним смартфон.

Компания «Айком» из Красноярска (это перевозчик и поставщик подобных гаджетов) заявила о намерении установить валидаторы на всех автобусах и троллейбусах, выйти на пригородные маршруты и также наладить работу с социальной картой.

- Это позволит охватить пассажиров всех возрастов - от молодежи, у которой смартфоны, до пенсионеров с их социальными картами, - обсуждают в соцсетях. - Впрочем, без кондукторов, скорее всего, все равно не обойтись. Кто будет следить за порядком в салоне? Или за тем, например, все ли заходят в защитных масках? Они же не только оплату собирают.