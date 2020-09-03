Все могилы в Красноярске вносят в электронную базу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все захоронения в Красноярске вносят в единую электронную базу. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, первые бригады уже вышли на объекты. Подрядчиком стала компания «ПКР Груп».

Объем работы огромный: планируется провести инвентаризацию на площади в 413 гектаров. Это десять городских кладбищ, среди них самое большое в стране – Бадалык.

Специалисты должны будут сделать снимки всех захоронений, зафиксировать данные с памятников и геометки. Также будут впервые оцифрована и внесена в базу информация из архивных книг.

Помимо базы данных, предполагается создать карту-схему городских погостов. На ней будут отмечены все главные объекты. Цена вопроса – почти 14 миллионов рублей, их выделили из городского бюджета. Работы должны быть завершены до конца 2020 года.

ВАЖНО

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Инвентаризация поможет выявить неучтенные/бесхозные захоронения. В результате можно будет рационально планировать территорию погостов и работы по их содержанию.