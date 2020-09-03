Экс-директора «Аэропортов Красноярья» будут судить за взятку. На фото - аэропорт в Кодинске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший директор федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья» пойдет под суд по обвинению во взяточничестве и растрате. Расследование, продолжавшееся три года, завершено, сообщили в пресс-службе западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Вот версия следствия: с 2014 по 2017 год руководитель организации получил взятки на сумму в 25 миллионов рублей. За то, что заключал договоры с «нужными» людьми. Кроме того, ему вменяют растрату 32 миллионов рублей, принадлежащих авиакомпании «Турухан», и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Всего экс-директор обвиняется по четырем статьям.

Впрочем, вину свою он не признал. Скоро уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.

СПРАВКА «КП»

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» создали в 2012 году на базе аэропорта Черемшанка. Сейчас в состав ФКП входят комплексы аэропортов в Кодинске, Туруханске, Мотыгино, Енисейске, Северо-Енисейске, поселке Бор, а также в Эвенкии и на Таймыре.