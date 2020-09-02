Фото: банк ВТБ

Банк УРАЛСИБ подключился к Системе быстрых платежей. Клиенты банка получили возможность осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона на счета клиентов других банков-участников СБП. Проект реализован Банком при технологической поддержке ЦФТ.

Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» теперь могут оперативно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в в более чем 100 банках-участниках СБП. Максимальная сумма перевода 100 тысяч руб, комиссия за перевод в рамках данного лимита отсутствует.*

Подключиться к Системе быстрых платежей можно в Интернет-банке и Мобильном банке Банка УРАЛСИБ.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ген. лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое решение для банков-партнеров.

*Условия действуют на 01.09.2020 г.*Условия действуют на 01.09.2020 г.