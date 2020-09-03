Главный следователь Красноярского края покинул пост. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Главный следователь Красноярского края Андрей Потапов покинул свой пост. Генерал-майора юстиции после двух лет службы в нашем регионе перевели в Кабардино-Балкарию, подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по региону. Временно исполняющим обязанности главы регионального СК назначен Алексей Еремин.

Напомним, Андрей Евгеньевич Потапов руководил следственным управлением Красноярского края с 5 июля 2018 года. На посту он сменил Игоря Напалкова.

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Главным следователем Красноярского края назначен Андрей Потапов

Главным следователем Красноярского края назначен генерал-майор юстиции Андрей Евгеньевич Потапов. Приказ был подписан Президентом Владимиром Путиным 5 июля и опубликован на портале правовой информации. Руководить ГСУ СК России по Красноярскому краю Потапов будет ближайшие 5 лет.

Известно, что Андрею Потапову 50 лет. В Красноярск он переезжает из соседнего региона – с 2014 года и до недавнего времени он возглавлял ведомство в Туве. Ранее он работал в прокуратуре Тульской области, затем занимал руководящие должности в Чеченской республике, Ивановской и Астраханской областях (подробнее).