Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД

Фото: предоставлено Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и РЖД реализовали первый полномасштабный коммерческий проект по геоаналитике в транспортной отрасли. С помощью уникальной технологии расчета статистики по пассажиропотоку эксперты Tele2 выделили поездки на разных видах транспорта: авиа-, ж/д и путешествия по автомобильным дорогам. Оценка показала, что жители анализируемых городов предпочитают путешествовать по автотрассам – в среднем на них приходится более 80% всех поездок, но их доля год от года снижается.

Целью проекта для РЖД стала оценка эффективности расписания поездов, а также разработка предложений по изменению расписания. Результаты исследования лягут в основу дальнейшего анализа и детального прогноза пассажирских перевозок на основании моделей математической оптимизации, формирующих рекомендации по изменению расписания.

В исследовании Tele2 изучался пассажиропоток между 81 парой российских городов в 2018–2019 гг. и I квартале 2020 года. По заказу РЖД Tele2 учитывала поездки жителей городов центральной части России, Поволжья, Черноземья, Северо-Запада, Сибири, Юга. Например, такие пары городов как Ростов-на-Дону – Краснодар, Санкт-Петербург – Великий Новгород, Ярославль – Вологда, Екатеринбург – Челябинск, Новосибирск – Кемерово и другие.