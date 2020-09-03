В Красноярске построят современный тренировочный центр для регбистов

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией города и золотодобывающей компанией «Полюс» в области развития физической культуры и спорта, в частности, поддержке регби. Компания на правах генерального партнёра РК «Красный Яр» финансирует строительство спортивного центра. Здание будет включать тренажерный зал, гостиничный комплекс для приезжающих команд, учебные классы для теоретической подготовки и так далее.

Строительство центра

«Наше сотрудничество с администрацией города в целом ориентировано на развитие «Красного Яра», его тренировочной базы. И один из ключевых совместных проектов – строительство многофункционального спортивного комплекса. При его проектировании учитывался опыт мировых регбийных стадионов, в том числе специалисты выезжали в Великобританию, изучали все нюансы функционирования аналогичной спортивной инфраструктуры. Мы рассчитываем, что новый комплекс начнёт работу в конце следующего года. Думаю, что его открытию будут рады не только спортсмены и тренеры, но и болельщики команды», - отметил Никита Смирнов, директор по работе с государственными органами компании «Полюс Красноярск».

Ввод комплекса в эксплуатацию также расширит возможности регбийной базы для проведения тренировок детско-юношеской школы.

Тренажерный зал

«Данный регбийный центр позволит нам качественно улучшить как подготовку основного состава команды и дубля, так и воспитанников спортивной школы, где занимаются более 500 ребятишек. Комплекс будет оснащен всем необходимым для организации полноценного тренировочного процесса», - рассказал президент РК «Красный Яр» Сергей Чупров.

Комната отдыха

«Старт строительства тренировочного комплекса – это знаковое событие для города. «Красный Яр» является преемником самой первой регбийной команды Красноярска, хранит большие спортивные традиции. И появление такого современного центра ещё больше укрепит историческую основу нашего легендарного клуба. Мы получим целый регбийный кластер, где вместе свое мастерство будут оттачивать как профессионалы, так и воспитанники детско-юношеской школы, - подчеркнул мэр Красноярска Сергей Ерёмин. – Конечно, реализовать такие проекты невозможно в одиночку. Поэтому я благодарен компании «Полюс» за поддержку и участие в строительстве инфраструктуры для развития регби в Красноярске».